جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه: مجموع تردد زائران از ابتدای عملیات اربعین تا پایان شنبه (دهم مرداد) به ۶۹۹ هزار و ۴۰۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی از ثبت ۷۵ هزار و ۷۵۴ تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی در روز دهم مردادماه مصادف با هفدهم صفر خبر داد و گفت: مجموع تردد زائران از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز شنبه ( دهم مرداد) به ۶۹۹ هزار و ۴۰۶ نفر رسیده است.

وی افزود: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، ۴۹۲ هزار و ۴۸۶ نفر از مرز خسروی خارج شده‌اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۸۶ هزار و ۵۰۸ نفر بوده و نشان‌دهنده افزایش یک درصدی خروج زائران است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۲۰۶ هزار و ۹۱۸ نفر نیز از طریق مرز خسروی وارد کشور شده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۸ هزار و ۷۳۲ نفر بوده و رشد حدود ۱۰ درصدی ورود زائران را نشان می‌دهد.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه گفت: در مجموع، میزان تردد‌های ورودی و خروجی مرز خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است.