با حضور وزیر آموزش و پرورش و با هدف ثبت و مستندسازی مجموعه اقدامات و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی انجام‌شده در جنگ رمضان، از کتاب «اقدامات معاونت آموزش ابتدایی در جنگ رمضان» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این کتاب با هدف ثبت و مستندسازی مجموعه اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه آموزش ابتدایی در جریان جنگ رمضان، تدوین و منتشر شده است.

این اثر، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های ستاد معاونت آموزش ابتدایی، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق، مدارس مناطق محروم و همچنین مدارس عشایری را در شرایط ویژه و بحرانی ارائه می‌کند و جلوه‌هایی از تلاش مجموعه آموزش ابتدایی کشور برای استمرار فرآیند تعلیم و تربیت و حفظ ارتباط آموزشی و تربیتی با دانش‌آموزان را به تصویر می‌کشد.

در این کتاب، ضمن انعکاس اقدامات انجام‌شده در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی، مجموعه‌ای از تجربه‌ها، ابتکارات و تدابیر اتخاذشده برای تداوم آموزش، حمایت از دانش‌آموزان، همراهی با خانواده‌ها و مدیریت شرایط بحرانی گردآوری شده است.

تدوین این مجموعه، گامی در مسیر ثبت تجربه‌های ارزشمند نظام تعلیم و تربیت در مواجهه با شرایط بحرانی و بهره‌گیری از این تجارب برای ارتقای آمادگی و تاب‌آوری نظام آموزشی در آینده است.

رونمایی از کتاب «اقدامات معاونت آموزش ابتدایی در جنگ رمضان» در حاشیه گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور و با حضور وزیر آموزش و پرورش انجام شد.