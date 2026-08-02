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جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۲۳۵ تن مواد اولیه پتروشیمی به ارزش ۷۵۰ میلیارد ریال در یکی از شهرکهای اطراف استان خبر داد و گفت: در این پرونده سه متهم دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف یک محموله احتکاری ۲۳۵ تنی مواد اولیه پتروشیمی به ارزش ۷۵۰ میلیارد ریال و دستگیری سه نفر در این رابطه خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتکار مواد اولیه پتروشیمی در انبارهای یکی از شهرکهای اطراف استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
سردار منوچهر نصیری افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد شبانهروزی و مراقبت نامحسوس از مسیر تردد خودروهای حامل بار، موفق به شناسایی مخفیگاههای این باند سه نفره شدند.
وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی و حضور کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی، مأموران از انبارهای مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن، ۲۳۵ تن مواد اولیه پتروشیمی از نوع گرانول که هیچگونه ثبت قانونی در سامانههای مرتبط نداشت، کشف و سه متهم نیز دستگیر شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با مفاسد اقتصادی افزود: ارزش تقریبی محموله کشفشده از سوی کارشناسان ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.