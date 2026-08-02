آتش سوزی جنگلها و مراتع بخش پاتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد رئیس اداره منابع طبیعی بخش پاتاوه از مهار آتشسوزی جنگلهای حدفاصل روستای باگ و چناربرم پس از چهار ساعت عملیات مشترک نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و مردم محلی خبر داد. محمودی با بیان اینکه آتش سوزی از ساعت حدود ۱۹ و ۱۰ دقیقه شامگاه دوشنبه، در ارتفاعات سخت گذر مراتع روستای چناربرم روستای باگ آغاز شد افزود: نیروهای عملیاتی با وجود سختی مسیر و شرایط منطقه، به مدت چهار ساعت به صورت مستمر برای مهار آتش تلاش کردند. وی ادامه داد: حوالی ساعت ۲۳ موفق شدند حریق را به طور کامل مهار کرده و از گسترش آن به سایر عرصههای جنگلی جلوگیری کنند. رئیس اداره منابع طبیعی بخش پاتاوه افزود: برآورد دقیق میزان خسارت و وسعت عرصههای آسیبدیده در دست بررسی است. عبدال دیانتینسب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم گفت: در این آتشسوزی تعدادی از درختان ارزشمند بنه و درختان و درختچههای بلوط در آتش سوختند. عقربگزیدگی یکی از نیروهای عملیاتی وی همچنین از وقوع حادثه برای یکی از نیروهای حاضر در عملیات خبر داد و گفت: در جریان عملیات اطفای حریق، یکی از نیروهای منابع طبیعی دچار عقربگزیدگی شد که بلافاصله تحت اقدامات درمانی قرار گرفت و وضعیت وی تحت کنترل است.