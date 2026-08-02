به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسن حسینی اظهار کرد: در چهار‌ماهه نخست سال جاری ۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار از گمرک لرستان به کشورهای مختلف صادر شده است.

وی افزود: محصولات صادراتی استان در این مدت به ۱۶ کشور از جمله پاکستان، افغانستان، روسیه، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان ارسال شده است.

مدیرکل گمرک لرستان با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی استان، عنوان کرد: این میزان صادرات شامل ۳۶ قلم کالا بوده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به هیدروکربن، شیرخشک، فرو سیلیس، ورق فولادی و پلی‌اتیلن سنگین اشاره کرد.