صادرات ۵۴ هزار تن کالا از لرستان به خارج از کشور
مدیرکل گمرک لرستان گفت: در چهارماهه نخست سال ۵۴ هزار تن کالا به ۱۶ کشور جهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حسن حسینی اظهار کرد: در چهارماهه نخست سال جاری ۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار از گمرک لرستان به کشورهای مختلف صادر شده است.
وی افزود: محصولات صادراتی استان در این مدت به ۱۶ کشور از جمله پاکستان، افغانستان، روسیه، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان ارسال شده است.
مدیرکل گمرک لرستان با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی استان، عنوان کرد: این میزان صادرات شامل ۳۶ قلم کالا بوده که از مهمترین آنها میتوان به هیدروکربن، شیرخشک، فرو سیلیس، ورق فولادی و پلیاتیلن سنگین اشاره کرد.
حسینی با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی از اولویتهای گمرک لرستان است، خاطرنشان کرد: ظرفیتهای تولیدی استان در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی زمینه افزایش مبادلات تجاری با کشورهای هدف را فراهم کرده است.