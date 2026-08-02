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بر اساس گزارشهای رسمی، شمار قربانیان سیل ناگهانی در استان گانسو در شمال غرب چین به ۲۵ نفر افزایش یافته و ۲۳ نفر نیز مجروح شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این حادثه در منطقه گردشگری «شوانگشیمن» در شهرستان وییوآن از توابع شهر دینگشی رخ داده است. سیلاب ناگهانی بر اثر بارش شدید باران در این منطقه کوهستانی رخ داده که به دلیل قوسهای سنگی طبیعی، مراتع کوهستانی و چشمههای کوهستانی محل اتراق گردشگران است. گزارشهای اولیه تعداد کشتهشدگان را ۱۰ نفر اعلام کرده بودند که با بهروزرسانی آمار، این عدد به ۲۵ نفر افزایش یافت.
کمیسیون ملی پیشگیری، کاهش و امداد بلایای چین از تصمیم خود برای نظارت و مدیریت مستقیم در رسیدگی به این حادثه خبرداد و از دولت استان گانسو خواسته است تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و ارزیابی علل حادثه اقدام کند. همچنین به مقامات استانی توصیه شده است که تواناییهای خود را در زمینه پیشگیری، کاهش و امداد بلایا افزایش دهند تا از جان و مال مردم بهتر محافظت شود.
در حالی که عملیات امداد و نجات در گانسو ادامه دارد، بارشهای شدید و سیلاب در سایر نقاط چین نیز خساراتی برجای گذاشته است.
استانهای جیلین و هیلونگجیانگ در شمال شرق چین نیز با سیلاب دست و پنجه نرم میکنند. دولت مرکزی ۱۱،۰۰۰ تخته شامل پتو، لحاف و ستهای امداد خانگی به این مناطق ارسال کرده است.
همچنین برای استانهای هنان، هوبی، سیچوان، شانشی و گانسو وضعیت اضطراری و هشدار قرمز برای سیلاب ناگهانی صادر شده است.
بر اساس گزارشها، از ابتدای فصل سیلاب تاکنون نزدیک به یک نهصد هزار نفر در استان سیچوان در مرکز چین جابهجا شده و ۶۵ هزار نفر مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
در دو هفته گذشته بارانهای سیلابی در استان هوبی حداقل ۱۱ کشته بر جای گذاشته و در منطقه گوانگشی بر اثر شکستن سدها، ۶ نفر جان باخته و ۱۳۰،۰۰۰ نفر از خانهها و منازل خود تخلیه شدهاند.