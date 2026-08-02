راهبر امور حقوقی، سرمایه‌گذاری و آزادراه‌های سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای از افزایش سهمیه سوخت مجتمع‌های خدماتی با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایام برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین دغاغله اظهار کرد: سازمان راهداری با آماده‌سازی کریدورهای اربعینی، خدمات‌رسانی گسترده به زائران را در مرزهای کشور دنبال می‌کند.

وی از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی، خدماتی و حمل‌ونقلی برای تسهیل تردد زائران اربعین خبر داد و افزود: با بهسازی مسیرهای منتهی به مرزها، ارتقای امکانات پایانه‌های مرزی، آماده‌سازی مجتمع‌های خدماتی و تامین ناوگان حمل‌ونقل، شرایط برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران فراهم شده است.

نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در مرزهای خوزستان با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های اربعین از چند ماه گذشته، گفت: عملیات بهسازی و آماده‌سازی کریدورهای منتهی به ۶ پایانه مرزی اربعین شامل روکش و اصلاح مسیرها، خط‌کشی، نصب علائم، گاردریل و نیوجرسی بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده است.

دغاغله بیان کرد: همزمان با این اقدامات، نظارت ویژه بر یک‌هزار و ۱۹۵ مجتمع خدماتی ـ رفاهی فعال در جاده‌های کشور، به‌ویژه مجتمع‌های واقع در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی، در دستور کار قرار گرفت و پس از بازدیدهای میدانی، نواقص موجود به مالکان ابلاغ و در مدت یک تا ۲ هفته برطرف شد.

وی ادامه داد: تامین پایدار آب، افزایش سهمیه سوخت مجتمع‌های خدماتی با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین ارتقای نظافت نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی از دیگر اقدامات انجام‌شده برای ارائه خدمات مناسب به زائران است.

غلامحسین دغاغله با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پایانه‌های مرزی خوزستان گفت: در مرزهای شلمچه و چذابه زیرساخت‌های مورد نیاز برای پذیرش زائران تقویت شد، سالن مسافری پایانه شلمچه که در پی حمله رژیم آمریکا وصهیونیستی دچار خسارت شده بود، در کمتر از ۲ ماه بازسازی و بهسازی شد.

وی بیان کرد: تجهیزاتی از جمله سیستم‌های سرمایشی، سایبان‌های موقت و دائمی، آبسردکن‌ها و سایر امکانات مورد نیاز در این پایانه و مرز چذابه نصب و بهره‌برداری شد.

وی با تاکید بر اینکه حمل‌ونقل زائران از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان راهداری در ایام اربعین است، افزود: یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی شده و همزمان با آغاز سفرهای اربعین از ۲۵ تیرماه، عملیات انتقال زائران نیز آغاز شده است.

نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ‌کشور در مرزهای خوزستان گفت: با شروع موج بازگشت در روزهای اخیر، برنامه‌ریزی لازم برای تامین ناوگان مورد نیاز انجام شده تا زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقاصد خود منتقل شوند.

وی با اشاره به گرمای هوا در مرزهای شلمچه و چذابه افزود: بخش عمده بازگشت زائران از ساعات عصر و در طول شب انجام می‌شود و تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل برای مدیریت این شرایط به کار گرفته شده است.

دغاغله گفت: زائران بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از ازدحام در مرزها جلوگیری شود.

وی همچنین بر رعایت اصول ایمنی در سفر تدکید کرد و افزود: رانندگان پس از هر ۲ ساعت رانندگی، حدود ۱۵ دقیقه استراحت کنند تا سفری ایمن و بدون حادثه برای خود و خانواده‌هایشان رقم بخورد.

مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند. با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد.

مرز شلمچه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار می‌رود. فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.

مرز چذابه نیز از گذرگاه‌های مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در ایام اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران می‌شود. فاصله این مرز تا اهواز در کوتاه‌ترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.