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در پی فراخوان کنگره ملی محتشم کاشانی تاکنون ۲۰۰ اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر کنگره ملی محتشم گفت: این آثار شامل بخشهای متنوعی همچون شعر، مقالههای پژوهشی و آثار هنری است.
عباسعلی اخوان ارمکی افزود: هیئت داوران کار بررسی و داوری مرحله نخست را آغاز کردهاندو قرار است از برگزیدگان این رویداد ملی، در مراسم پایانی این کنگره که با حضور چهرههای برجسته ادبی کشور در روستای ارمک کاشان برگزار میشود، تجلیل شود.
آیین پایان این کنگره ملی ۱۶ مرداد با حضور شاعران، اندیشمندان، پژوهشگران و مسئولان کشوری و شهری در روستای ارمک کاشان برگزار میشود.