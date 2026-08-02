مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: همزمان با اربعین حسینی، تمامی واحدهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد در حالت آماده‌باش قرار دارند تا خدمات آبرسانی پایدار و بدون وقفه به عزاداران، جاماندگان اربعین و ساکنان شهرها و روستاهای استان یزد ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، محمد فدوی، گفت: با توجه به افزایش تردد و حضور عزاداران در ایام اربعین، به‌ویژه در شهرستان‌های ییلاقی مانند تفت و مهریز، تمهیدات لازم برای حفظ پایداری شبکه آبرسانی و استمرار خدمات در سراسر استان یزد پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی افزود: کنترل مستمر سطح مخازن ذخیره آب، مدیریت فشار شبکه توزیع، آماده‌به‌کار بودن مولدهای برق اضطراری، تأمین سوخت مورد نیاز تجهیزات، تدوین برنامه کشیک نیروهای عملیاتی و پایش مداوم تأسیسات از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ پایداری آبرسانی در این ایام است.

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفای استان یزد با اشاره به افزایش جمعیت برخی روستاها در روزهای تعطیل، اظهار کرد: تانکرهای آبرسانی سیار در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت بروز شرایط اضطراری، با هماهنگی فرمانداری‌های شهرستان‌ها از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز برای تأمین آب مورد نیاز استفاده خواهد شد.

فدوی همچنین بر اهمیت حفظ کیفیت آب شرب تأکید کرد و گفت: گشت‌های شبانه‌روزی برای نظارت بر تأسیسات آبرسانی، تأمین و توزیع مواد گندزدا و تجهیز شهرستان‌ها به امکانات مورد نیاز به‌صورت مستمر در حال اجرا است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی، انسانی و عملیاتی، آمادگی کامل دارد تا در ایام اربعین حسینی، خدمات آبرسانی را به‌صورت پایدار، ایمن و بدون وقفه به شهروندان و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند.