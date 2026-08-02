\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0645\u0648\u06a9\u0628 \u0628\u0627\u0634\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0627\u0633\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.\n\n\n