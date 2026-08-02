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معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو از ابلاغ مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی برای حمایت از شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی، تولیدکنندگان شیرخشک و غذاهای ویژه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی شهابیمجد، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید هیأت عالی بانک مرکزی اظهار کرد: این مصوبه در ادامه تعاملات و پیگیریهای انجامشده میان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و بانک مرکزی با هدف تسهیل تأمین مالی شرکتهای فعال در حوزه سلامت به تصویب رسیده و نقش مهمی در استمرار تولید و تقویت امنیت تأمین کالاهای اساسی سلامت کشور خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، افزایش سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان برای شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی تا سقف ۳۰ درصد سرمایه پایه بانکها تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده و این شرکتها از محدودیتهای ناشی از منفی بودن سرمایه پایه برخی بانکهای عامل نیز مستثنی شدهاند.
شهابیمجد ادامه داد: همچنین سقف تسهیلات و تعهدات قابل پرداخت به شرکتهای مشمول از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته است؛ اقدامی که امکان تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و تأمینکننده حوزه سلامت را به شکل قابل توجهی ارتقا میدهد.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به یکی دیگر از بندهای مهم این مصوبه گفت: محدودیتها و ممنوعیتهای بانکی مرتبط با اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری متعلق به اشخاص همگروه ذینفع واحد، برای شرکتهای معرفیشده از سوی وزارت بهداشت تا پایان سال ۱۴۰۵ اعمال نخواهد شد.
شهابیمجد تأکید کرد: اجرای این مصوبه دسترسی شرکتهای فعال در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و سایر فرآوردههای سلامتمحور به منابع مالی را تسهیل کرده و زمینه پایداری تولید، تأمین مستمر اقلام حیاتی و ارتقای امنیت سلامت کشور را فراهم خواهد کرد.