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رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ارائه خدمات درمانی به ۹۶ زائر اربعین در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بابک هدایی افزود: برای تکمیل روند درمان بیماران ۲ نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره و ۵ بیمار نیز به بیمارستان شفا سقز اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه همزمان با فعالیتهای درمانی، تیمهای بهداشت محیط و پیشگیری از بیماریها هم سلامت تغذیه و محیط را پایش کردند، گفت: از ابتدای فعالیت پایگاه های درمانی در مرز باشماق با تلاش ۱۴ کارشناس بهداشتی، غربالگری و مراقبت بهداشتی از ۲ هزار و ۴۶۵ زائر در این مرز انجام شده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از انجام ۶۱ مورد بازرسی از موکبها و مراکز تهیه و توزیع غذا خبر داد و افزود: در مجموع ۲۴۵ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز کشف و معدوم شد.