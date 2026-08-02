رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ارائه خدمات درمانی به ۹۶ زائر اربعین در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بابک هدایی افزود: برای تکمیل روند درمان بیماران ۲ نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره و ۵ بیمار نیز به بیمارستان شفا سقز اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه همزمان با فعالیت‌های درمانی، تیم‌های بهداشت محیط و پیشگیری از بیماری‌ها هم سلامت تغذیه و محیط را پایش کردند، گفت: از ابتدای فعالیت پایگاه های درمانی در مرز باشماق با تلاش ۱۴ کارشناس بهداشتی، غربالگری و مراقبت بهداشتی از ۲ هزار و ۴۶۵ زائر در این مرز انجام شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از انجام ۶۱ مورد بازرسی از موکب‌ها و مراکز تهیه و توزیع غذا خبر داد و افزود: در مجموع ۲۴۵ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز کشف و معدوم شد.