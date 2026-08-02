به گزارش خبرگزای صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری یک دستگاه تریلی ولوو را برای بازرسی متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از تریلی ۲۱ تن چوب قاچاق که از شرق کشور به مقصد شهر‌های شمالی بارگیری شده بود کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: متهم به مراجع قانونی معرفی و محموله چوب کشف شده نیز تحویل عوامل منابع طبیعی شد.