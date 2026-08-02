رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: با توجه به پدیده سالمندی در کشور، برنامه راه اندازی رشته کارشناسی ارشد «روان‌شناسی سالمندی» در دانشگاه‌ها در حال تدوین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالله معتمدی، رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبائی درباره روان‌شناسی سالمندی افزود: برنامه این رشته برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شده و هم اکنون در سایت وزارت علوم قرار دارد. امیدواریم دانشگاه‌ها بتوانند این رشته را راه‌اندازی کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در آینده نزدیک با پدیده سالمندی مواجه خواهیم شد، قطعاً به متخصصان این حوزه نیاز داریم.

رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: پس از آنکه رشته روان‌شناسی سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد یک تا سه سال فعالیت داشته و دانشجو جذب کند، دوره دکتری روان‌شناسی سالمندی نیز راه‌اندازی خواهد شد.

وی گفت: رشته‌های مختلف روان‌شناسی در حال بازنگری هستند؛ حتی رشته‌هایی که پیش از این بازنگری شده‌اند و اکنون بیش از پنج سال از آن بازنگری گذشته است.

معتمدی افزود: روان‌شناسی بالینی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، روان‌شناسی تربیتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و روان‌شناسی صنعتی ـ سازمانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، در حال حاضر در دست بازنگری قرار دارند.

وی ادامه داد: کارگروه، کمیته‌های تخصصی را برای بازنگری این رشته‌ها تشکیل داده است تا این فرایند انجام شود.

رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: شورای تحول علاوه بر فعالیت کارگروه‌ها در زمینه بازنگری سرفصل‌ها، به کارگروه‌های تخصصی اجازه داده است که فراتر از این موضوع نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی گفت: به همین دلیل، اکنون طرح‌های پژوهشی در دست کارگروه‌های تخصصی است. همچنین بحث‌هایی درباره نظارت بر فعالیت تخصصی دانشگاه‌ها پیشنهاد شده است.

معتمدی افزود: طرحی نیز ارائه شده تا چشم‌انداز روان‌شناسی و مشاوره در افق ۱۴۱۴ از هم‌اکنون ترسیم شود؛ به این معنا که مشخص کنیم طی ۱۰ سال آینده، روان‌شناسی باید شامل چه رشته‌هایی باشد، چه مسیری را طی کند و چه تخصص‌هایی را تربیت کند.