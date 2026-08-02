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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۱ مرداد را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای آمریکا
نیویورکتایمز
اسرائیل میگوید چندین عضو حزبالله را در تپه کی لبنان کشته است
این رویارویی بر سر یک خط الراس راهبردی در جنوب لبنان، آتش بس شکننده بین اسرائیل و گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران را به چالش کشید.
آمار محبوبیت ترامپ به پایینترین حد خود رسیده است. انتظار تغییر مسیر از او نداشته باشید.
به سختی یک سوم آمریکاییها عملکرد آقای ترامپ در این سمت را تایید میکنند، که او را در این مرحله از دوران تصدیاش، در پایینترین سطح تاریخی برای یک رئیس جمهور در دور دوم قرار میدهد.
واشنگتنپست
فشار شدیدی که فائوچی با آن مواجه است، در حالی که قانونگذاران جمهوریخواه برای زندانی کردن او تلاش میکنند
این پزشک ۸۵ ساله که زمانی رئیس بخش واکنش دولت به کووید بود، اکنون با تهدیدهای فزاینده کنگره و خطرات قانونی روبهرو است.
نامزد دموکرات سنا از ایالت مین، جذابیت روستایی خود را به رخ میکشد. اهالی شهر او احساسات متفاوتی دارند.
در آلاگاش، روستایی با حدود ۲۰۰ نفر جمعیت در نزدیکی کانادا، ساکنان بر سر تروی جکسون به شدت اختلاف نظر دارند.
حوثیهای یمن پس از ماهها حاشیهنشینی در جنگ ایران، جبهه جدید خطرناکی را گشودهاند.
رویترز
بانک کپیتال وان اعلام کرد که حسابهای سازمان ترامپ را پس از تحقیقات ضد پولشویی بسته است
این افشای اولین باری است که یک بانک به طور رسمی نگرانیهای مربوط به پولشویی را به تجارت خانوادگی رئیس جمهور مرتبط میکند.
مهاجران میگویند گرسنگی و خصومت آنها را از سئوتای اسپانیا به مراکش بازگردانده است
FNIDEQ، مهاجرانی که این هفته با شنا یا پریدن از روی نردهها به منطقه آفریقایی سئوتا در اسپانیا هجوم آوردند، روز شنبه در حال بازگشت به خانه بودند و بسیاری از آنها گفتند گرسنگی، خستگی و خصومت مردم محلی، امیدهای آنها را برای زندگی جدید در اروپا از بین برده است.
آسوشیتدپرس
ترامپ میگوید پس از دستیابی به پارامترهای توافق برای پایان جنگ، دستور توقف حملات به ایران را صادر خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید به نیروهای آمریکایی دستور خواهد داد حملات جدید علیه ایران را متوقف کنند و ادعا میکند متحدان خاورمیانه به پارامترهای توافق برای پایان دادن به جنگ ۵ ماهه دست یافتهاند.
کن مارتین در حالی که طوفانی پیرامون رهبر حزب در حال شکلگیری است، در کمیته ملی دموکراتها مستقر شده است.
گفته میشود کن مارتین، رئیس حزب دموکرات ملی، در حالت بقا است. اینگونه است که افراد نزدیک به رهبر جنگ زده طرز فکر او را توصیف میکنند، زیرا او طوفانی از ناامیدی را از درون حزب به سمت انتخابات نوامبر هدایت میکند.
دهیل
ترامپ یارانههای دارویی مدیکر را کاهش داد، پیامی علیه مقرونبهصرفه بودن این طرح
پایان برنامه یارانهای که به پایین نگه داشتن هزینههای پوشش دارویی مدیکر کمک میکرد، میتواند میلیونها سالمند را با هزینههای ماهانه بالاتر مواجه کند، اقدامی که پیام دولت ترامپ مبنی بر کاهش هزینههای دارو را تضعیف میکند.
ترامپ طرح حمله به ایران را با استناد به «پارامترهای توافق» متوقف میکند
پرزیدنت ترامپ اواخر روز شنبه گفت که طرح حمله به ایران را متوقف میکند و دلیل آن را دستیابی به «پارامترهای توافق» عنوان کرد.
دموکراتها، خوشبین به انتخابات میاندورهای، نگرانند که خودشان زمین بخورند
دموکراتها با وجود اختلافات درون حزبی بر سر مسیرشان، در آستانه ورود به ماه اوت، نسبت به شانس خود برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان و سنا خوشبین هستند.
والاستریتژورنال
ترامپ با اشاره به پیشرفتهای دیپلماتیک، حمله برنامهریزیشده به ایران را لغو کرد
پس از تهدیدهای جدید واشنگتن و تهران، منطقه برای تشدید تنش دیگری آماده میشد.
بزرگترین حامیان مالی دموکراتها اعتصاب کردند
اهداکنندگان از تشکیلات واشنگتن دوری کردهاند و گروههای جمعآوری کمکهای مالی دموکراتها از همتایان جمهوریخواه خود عقب ماندهاند.
اختلاف نظر تیم ترامپ بر سر اینکه آیا استخر بازتابنده مورد اصابت خرابکاران قرار گرفته یا کار به طور ناقص انجام شده است
رئیس جمهور ترامپ از جینین پیرو، دادستان منصوب خود در ایالات متحده، به دلیل لغو اتهام خرابکاری انتقاد کرد.
فاکسنیوز
ترامپ اتهام حمله سایبری به مینه سوتا علیه ایران را رد کرد و انگشت اتهام را به سمت دشمن سیاسی «فاسد» نشانه گرفت
خدمات فناوری اطلاعات مینه سوتا تایید کرد که حملات هماهنگ، فناوری عملیاتی بیش از ۳۰ سیستم آب محلی را هدف قرار داده است
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
خشم مجلس از افزایش قیمت برق؛ طبقه متوسط بیشترین آسیب را میبیند
مذاکرات مصر و فرانسه برای پیشبرد صلح در خاورمیانه؛ مکرون به السیسی: پس از حادثه دمیاط، با قاهره اعلام همبستگی میکنیم
سازمان جهاد اسلامی فلسطین از میانجیگران خواست تا برای توقف تجاوزات، اسرائیل را تحت فشار قرار دهند
ایکاروس فیفا، تکبر قدرت، اینفانتینو را به ورطه سقوط میاندازد؛ اتلتیکو: خشم جهانی آنها را مجبور به عقبنشینی از خصوصیسازی جام جهانی کرد
روزنامه الشروق
مصر از رسانههای خارجی خواست در پوشش خبری حادثه دمیاط دقیق باشند؛ وزارت امور خارجه: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد ماجرا همچنان ادامه دارد
ترامپ حمله به تأسیسات انرژی ایران را در نظر دارد؛ تهران نسبت به یک جنگ منطقهای تمامعیار هشدار میدهد
جنگندههای اسرائیلی یک انبار دارو در مرکز غزه را بمباران کردند؛ ضربه مستقیم به آنچه از شریان حیاتی بیمارستانهای نوار غزه باقی مانده بود
۶۷ نفر در بحران سئوتا کشته شدند؛ بیشتر مهاجران به مراکش بازگشتند
حوثیها طرح اعمال عوارض برای عبور از تنگه باب المندب را تکذیب کردند
روزنامه الیوم السابع
السیسی در تماس تلفنی با مکرون، بر همبستگی مصر با فرانسه پس از آتشسوزیهای اخیر در برخی مناطق این کشور، تأیید کرد
مصر در کنار غزه ایستاده و تفاهمات سیاسی را به گامهای عملی تبدیل میکند؛ قاهره در مسیر پایان دادن به جنگ و بازسازی نوار غزه پیشگام است
وزیر امور خارجه (مصر) به رئیس جمهور اوگاندا بر رد اقدامات یکجانبه در حوزه نیل را تأکید کرد
روزنامه الوفد
شبح جنگ؛ آمریکا از شهروندان خود میخواهد خاورمیانه را ترک کنند
ساعتهای انتظار برای جنگ؛ ترامپ ایران را تهدید به حمله میکند؛ تهران پاسخ میدهد: دیوانگی محض است
پیامهای متناقض منطقهای، محاسبات مردِ کاخ سفید را بر هم میزند؛ نگرانیهای آمریکا از سپاه پاسداران
تشدید خطرناک حملات اسرائیل به غزه
وزیر امور خارجه لیبی: مصر توانمندترین و بیطرفترین میانجی برای حل اختلافات لیبی است
۱۶ میلیارد پوند مصری... منطقه اقتصادی کانال سوئز به درآمد بیسابقهای دست یافت
اسپانیا با متهم کردن اسرائیل درباره بحران «سئوتا»، از اتحادیه اروپا بهشدت انتقاد کرد
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
لوموند
ترامپ میگوید حمله به ایران را تعلیق کرده تا خیلی زود به توافق برسیم
ژورنال دو کوئن
تنگه هرمز؛ ترامپ دریافت مالی عوارض دریایی با ارز دیجیتالی بیت کوین و دو شرکت ایرانی را تحریم کرد
بورسوراما
شرکت ملی نفت ابوظبی میخواهد ۵ کشتی نفت کش بزرگ بخرد در حالی که تداوم بحران در دریای سرخ و تنگه هرمز، خرید و فروش نفت را دگرگون کرده است
ار افای
به سوی افزایش تولید نفت اپک در شرائط جنگی در غرب آسیا
ل دپش
در جنوب فرانسه به دشواری میتوان درختی مقاوم در برابر آتش پیدا کرد. چرا بررسی احیاء جنگل ضروری است؟
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
روزنامه دنیا
مرحله دوم انتخابات پارلمان محلی کشمیر تحت کنترل پاکستان آغاز شد/ تکلیف ۲۰ کرسی دیگر مشخص میشود
وزیر خارجه ایران با فرمانده ارتش پاکستان و همتایان عربستانی و ترکیهای خود در مورد تحولات امنیتی منطقه گفتوگو کرد
۷ فلسطینی دیگر در حملات اسرائیل علیه غزه به شهادت رسیدند
حوثیها ۸ نفتکش و کشتی عربستانی را وادار به عقب نشینی از باب المندب کردند
جیو نیوز
وزیر امور کشمیر دولت پاکستان معترضان شهر راولاکوت را به مذاکره دعوت کرد
۷ تروریست تحت حمایت هند در عملیات نیروهای ارتش در منطقه «نوشکی» بلوچستان به هلاکت رسیدند
جسد ۱۴ تبعه افغانستان که قصد ورود غیرقانونی به ایران داشتند در صحرا یافت شد
معاون رئیس جمهور ایران: برای سختترین شرایط درصورت ادامه جنگ خود را از همه لحاظ آماده کردهایم
روزنامه دیلی جنگ
وزیر خارجه ایران: اقدامات متجاوزانه آمریکا پاسخ قاطع دریافت خواهد کرد
اعتراف مقام نظامی آمریکا: تجهیزات کافی دفاعی نداریم
رئیس حزب تحریک انصاف: عمران خان بیماری خاصی که در زندان تحت درمان باشد، ندارد
نگرانی متحدان آمریکا از نزدیک شدن این کشور به شکست استراتژیک و راهبردی در مقابل ایران
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
حمله آمریکا به ایران متوقف شد — ترامپ اعلام کرد حمله علیه ایران فعلاً انجام نخواهد شد
هشدار وزیر خارجه ایران به آمریکا — تهران نسبت به اقدامات «ماجراجویانه» آمریکا هشدار داد
گفتوگوی ولیعهد عربستان با ترامپ درباره ایران — ریاض نگرانی خود را از حملات احتمالی علیه ایران مطرح کرد
ماشین حفاری جدید چین در ووهان رونمایی شد — نخستین دستگاه «حفر و انفجار» چین وارد خط تولید شد
سیل مرگبار در گانسو؛ چین تحقیق را آغاز کرد — دولت چین نظارت بر بررسی حادثه را برعهده گرفت
۶۲ نفر در انفجار کارخانه فولاد مسئول شناخته شدند — پیگیری قضایی حادثه مرگبار در شمال چین
سیجیتیان
ترامپ حمله به ایران را لغو کرد
واکنش عربستان به تنشهای ایران–آمریکا — نگرانی ریاض از تشدید بحران
چین مقررات جدید برای ذخیرهگاه طبیعی هوانگیان صادر کرد
چین کمکهای امدادی به استانهای سیلزده تخصیص داد
چین و آفریقا همکاریهای علمی را گسترش میدهند
گلوبال تایمز
ایران طرحی برای مقابله با حملات احتمالی آماده کرد
ترامپ حمله به ایران را متوقف کرد
چین نسبت به تهدیدهای آمریکا علیه کوبا هشدار داد
چین برنامه پنجساله جدید برای ارتقای تعاونیهای عرضه و بازاریابی منتشر کرد
رزمایش دریایی و هوایی چین در اطراف هوانگیان
روزنامه مردم
ترامپ حمله به ایران را متوقف کرد — هشدار ایران به آمریکا درباره اقدامات ماجراجویانه
چین مقررات جدید ذخیرهگاه طبیعی هوانگیان را اعلام کرد
چین صنعت تجهیزات سنتی را در هاربین ارتقا میدهد
چین طرح پنجساله جدید برای خدمات روستایی منتشر کرد
چاینا دیلی
در پی درخواست میانجیگران و تهدید تهران، ترامپ حمله به ایران را متوقف کرد
برنامه پنجساله جدید چین برای ارتقای تعاونیهای عرضه و بازاریابی
رزمایش مشترک ارتش و گارد ساحلی چین در هوانگیان
چین نسبت به تهدیدهای آمریکا علیه کوبا هشدار داد