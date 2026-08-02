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نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس، تأمین اقلام آموزشی و انجام تعمیرات مدارس این ۲ شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل درشورای آموزش و پرورش لاهیجان از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس، تأمین اقلام آموزشی و انجام تعمیرات مدارس این ۲ شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، ساخت ۵ زمین چمن مصنوعی برای مدارس لاهیجان و ۵ زمین نیز برای مدارس سیاهکل مورد موافقت وزیر آموزش و پرورش قرار گرفت که انتظار داریم این طرحها تا پایان امسال اجرایی شوند.
سلمان زارع همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: روند اجرای طرح استخر فرهنگیان لاهیجان باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم در این نشست، با تأکید بر استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل و نوسازی فضاهای آموزشی، پیگیری تخصیص اعتبارات برای مجموعه فرهنگیان و بهرهگیری از انرژیهای نو، ظرفیت هنرستانهای شهرستان را برای اجرای طرحهای نصب پنل خورشیدی و آموزش مهارتهای نوین مناسب دانست و گفت: وجود واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزههایی مانند تولید کیک و کلوچه، بستری مناسب برای توسعه هنرستانهای تخصصی و مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر برای بازار کار است.
نرگس دستیار، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این جلسه، با اشاره به ظرفیتهای شهرستان لاهیجان در حوزه آموزشهای مهارتی، از برنامهریزی برای اجرای طرح «هنرستانهای جوار صنعت» در این شهرستان خبر داد و گفت: لاهیجان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از شهرستانهای پیشرو برای ارتقای سطح آموزشی و مهارتآموزی را دارد.
همچنین وی بر استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام، بهسازی فضاهای فرهنگیان، خانههای معلم و دیگر زیرساختهای آموزشی تأکید کرد.