پخش زنده
امروز: -
۵ هزار و ۴۴۰ مسافر و ۹۱۸ دستگاه خودروی سواری هفته گذشته از مسیر دریایی کیش تردد کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۵ هزار و ۴۴۰ مسافر و سرنشین خودرو با شناورهای مسافری و حمل خودرو (لندینگکرافت) در مسیرهای دریایی کیش و چارک و آفتاب تردد کردند و از این تعداد، ۲ هزار و ۳۸۱ نفر مسافر ورودی و ۳ هزار و ۵۹ نفر مسافر خروجی ثبت شد.
۱۱۱ سفر با شناورهای خودروبر انجام شد و ۹۱۸ دستگاه خودروی سواری در این مدت جابهجا شد و از این تعداد، ۳۶۲ دستگاه خودرو وارد کیش و ۵۵۶ دستگاه خودرو نیز از کیش خارج شدند.
هزار و ۸۶ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و هزار و ۶۶۸ سرنشین خودرو نیز در مسیر خروجی با شناورهای حمل خودرو در مسیر دریایی کیش جابهجا شدند.
۹۶ سفر دریایی نیز در بخش شناورهای مسافری تندرو انجام شد و ۲ هزار و ۶۸۶ مسافر جابهجا شدند و براساس آمار هزار و ۲۹۵ نفر مسافر ورودی و هزار و ۳۹۱ نفر مسافر خروجی ثبت شده است.