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مردم شهرستانهای استان اصفهان پرشورتر از گذشته در میدان حاضر شده با پرچم داری اتحاد و پشتیبانی از نیروهای مسلح و نظام اسلام را رها نکردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم همیشه در صحنه با وجود تهدید دشمنان میدان داری را رها نکردهاند و میگویند همانگونه که نیروهای مسلح جان خود را فدای کشور میکنند ما هم میدان را تا پیروزی نهایی رها نخواهیم کرد.
تهدیدات دشمن هیچ ترسی در دل مردم ایجاد نمیکند و روز به روز با تهدید دشمن اتحاد مردم بیشتر و میدانها شلوغتر و پرشورتر خواهد شد.
مردم میگویند تهدید اتحاد ما ملت را بیشتر میکند و در مقابل تهدیدات نیروهای مسلح باپشتیبانی مردم مقابله میکنند.