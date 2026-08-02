مردم شهرستان‌های استان اصفهان پرشور‌تر از گذشته در میدان حاضر شده با پرچم داری اتحاد و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و نظام اسلام را رها نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم همیشه در صحنه با وجود تهدید دشمنان میدان داری را رها نکرده‌اند و می‌گویند همانگونه که نیرو‌های مسلح جان خود را فدای کشور می‌کنند ما هم میدان را تا پیروزی نهایی رها نخواهیم کرد.

تهدیدات دشمن هیچ ترسی در دل مردم ایجاد نمی‌کند و روز به روز با تهدید دشمن اتحاد مردم بیشتر و میدان‌ها شلوغتر و پرشورتر خواهد شد.

مردم می‌گویند تهدید اتحاد ما ملت را بیشتر می‌کند و در مقابل تهدیدات نیرو‌های مسلح باپشتیبانی مردم مقابله می‌کنند.