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مدیر مخابرات منطقه قم از توسعه زیرساختهای فیبر نوری در شهرک صنعتی شکوهیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر مخابرات منطقه قم از تکمیل عملیات نصب و راهاندازی کابینتهای توزیع نوری (ODC) در شهرک صنعتی شکوهیه خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی، افزایش ظرفیت شبکه و ارائه اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری به واحدهای صنعتی اجرا شده است.
علیاصغرپور گفت: در راستای اجرای طرح جامع توسعه شبکه فیبر نوری و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی در مناطق صنعتی استان، عملیات نصب و راهاندازی کابینتهای توزیع نوری (ODC) در شهرک صنعتی شکوهیه به طور کامل انجام شده است.
وی افزود: این اقدام با هدف افزایش ظرفیت شبکه، ایجاد بستر مناسب برای ارائه اینترنت پرسرعت فیبر نوری و کاهش اختلالات ارتباطی صورت گرفته و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مشترکان خواهد داشت.
مدیر مخابرات منطقه قم با اشاره به آغاز طرح جایگزینی کابلهای مسی با فیبر نوری در شهرکهای صنعتی استان از بهمنماه سال گذشته گفت: توسعه این زیرساختها علاوه بر افزایش پایداری شبکه و کاهش قطعی ارتباط، به ویژه در زمان قطع برق، زمینه بهرهگیری واحدهای صنعتی از خدمات نوین ارتباطی را فراهم میکند.
شهرک صنعتی شکوهیه به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی استان قم و یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور، بیش از ۲۸ هزار نفر ظرفیت اشتغال دارد و به دلیل برخورداری از زیرساختهای مناسب، از مهمترین مراکز تولید و سرمایهگذاری استان به شمار میرود.