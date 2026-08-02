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آخرین وضعیت واحدهای نهضت ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از بهره‌برداری حدود چهارصد واحد نهضت ملی مسکن در آینده بسیار نزدیک خبر داد و گفت: هزار واحد دیگر به شرط تامین زیر ساخت آب، برق و گاز آماده تحویل متقاضیان خواهد بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۰۹:۳۱
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برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، معاون مسکن و ساختمان ، راه و شهرسازی
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