آخرین وضعیت واحدهای نهضت ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از بهره‌برداری حدود چهارصد واحد نهضت ملی مسکن در آینده بسیار نزدیک خبر داد و گفت: هزار واحد دیگر به شرط تامین زیر ساخت آب، برق و گاز آماده تحویل متقاضیان خواهد بود.