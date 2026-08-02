به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور با شکوه مردم در تجمعات شبانه به خونخواهی رهبر شهید و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در صد و پنجاه و چهارمین شب در استان ادامه دارد.

مردم در این تجمعات، هم بر حضور و استقامت در میدان پای فشردند و هم یاد رهبر شهید امت خود را گرامی داشتند.



اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را می‌گویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند.

همچنین مردم شهید پرور در تجمع میدان شهید بجنورد با پیکر شهید قربانعلی مرگان جانباز ۷۰ درصد وداع کردند.