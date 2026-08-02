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اغلب مدارس و مهد کودکهای غیر دولتی نیشابور تاییدیه ایمنی و آتش نشانی ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: اماکن آموزشی از قبیل مدارس و مهد کودکها در خصوص وضعیت ایمنی، از حساسیت بالایی برخوردار است و باید حتما شیوه نامه های ایمنی در این اماکن به بهترین نحو ممکن رعایت شود.
ابوالفضل اسدی افزود: لازم است که در زمان ساخت و شروع بهره برداری از اماکن آموزشی وضعیت ایمنی ساختمان آن توسط کارشناسان این سازمان بررسی و تاییدیه ایمنی صادر شود.
وی ضمن هشدار جدی در خصوص وضعیت نابهنجار مراکز آموزشی غیر دولتی نیشابور در زمینه عدم دریافت تاییدیه ایمنی، خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از مهد کودکها و مدارس خصوصی و غیر انتفاعی در ساختمانهایی با کاربری غیر آموزشی فعالیت میکنند و وضعیت سیستمهای ایمنی آنها اصلا مناسب نیست.
وی بیان کرد: ساختمانهای قدیمی که برای این کار استفاده میشوند فاقد سیستمهای اعلام و اطفای حریق میباشد و ممکن است راههای خروج مناسبی نداشته باشند.
اسدی با اشاره به اینکه اغلب مشاهده شده که سیم کشیهای برق و تاسیسات مراکز آموزشی فرسوده بودهاند، گفت: قطعا این موضوع باعث میشود ضریب ایمنی این مراکز پائین آمده و خطر آتش سوزی و سایر حوادث افزایش پیدا کند.
وی افزود: قبلا که مهد کودکهای غیر دولتی توسط کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار میگرفت برخی از اشکالات آن برطرف میشد و به ایمنی نسبی دست مییافت ولی مدتهاست که این روند متوقف شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که مدیران اماکن یاد شده قبل از عقد قرارداد خرید و اجاره یا بهره برداری به آتش نشانی مراجعه و از دستورالعملهای ایمنی مطلع شده و بدون اخذ تاییدیه ایمنی اقدام به فعالیت نکنند.
وی تصریح کرد: همکاران ما در حوزه پیشگیری و محافظت از حریق آمادگی دارند که در ساعات اداری و حتی زمانهای خارج از سیکل اداری به مدیران این اماکن مشاوره ایمنی ارائه نمایند تا از بروز حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری گردد.