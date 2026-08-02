صبح امروز، ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، دو زمین لرزه شهر قلعه تل از توابع شهرستان باغملک و یک زمین لرزه، سالند از توابع شهرستان دزفول در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۳ و ۱۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه بامداد امروز، یکشنبه ۱۱ مردادماه، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در بخش سالند شهرستان دزفول به وقوع پیوست.

همچنین در ساعت ۵ و ۵۲ دقیقه و ۳ ثانیه، زلزله با قدرت ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و در ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه با قدرت ۳.۷ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین، قلعه تل در شهرستان باغملک را لرزاند.

تاکنون از این زمین لرزه ها، خسارتی گزارش نشده است.