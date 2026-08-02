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استفاده از شناسه محصول علاوه بر ایجاد امکان رهگیری، به افزایش اعتماد مصرفکنندگان به اصالت و سلامت برنج کمک میکند و زمینه عرضه بهتر محصول در بازار را فراهم میسازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس انجمن برنج خوزستان گفت: با توجه به آغاز فرآیند شناسهدار شدن برنج تولیدی استان، کشاورزان برنجکار برای ثبتنام و دریافت شناسه محصول (کد QR) به اتاقهای اصناف کشاورزی مراجعه کنند.
محمد سواری اظهار کرد: بر اساس آییننامه جدید، بهرهبرداران بخش کشاورزی موظف به دریافت شناسه محصول (کد QR) هستند تا محصولات تولیدی آنها در بازارهای داخلی و خارجی قابل رهگیری و شناسایی باشد.
وی افزود: برنجکاران استان برای ثبتنام اولیه باید به اتاق اصناف کشاورزی مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول را در سامانه مربوطه ثبت کنند تا پس از تکمیل فرآیند، شناسه اختصاصی محصول برای آنها صادر شود.
سواری با بیان اینکه این شناسه شامل اطلاعاتی از جمله محل تولید، روستای تولیدکننده و مشخصات کشاورز است تصریح کرد: استفاده از شناسه محصول علاوه بر ایجاد امکان رهگیری، به افزایش اعتماد مصرفکنندگان نسبت به اصالت و سلامت برنج کمک میکند و زمینه عرضه بهتر محصول در بازار را فراهم میسازد.
رئیس انجمن برنج خوزستان ادامه داد: مصرفکنندگان نیز با اسکن کد QR درجشده روی محصول میتوانند از مشخصات و منشا تولید آن آگاه شوند و با اطمینان بیشتری نسبت به خرید اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه آییننامه یادشده محصولات راهبردی از جمله گندم، برنج و جو را در بر میگیرد، از برنجکاران استان خواست در اسرع وقت ثبتنام و شناسه اختصاصی محصول خود را دریافت کنند.
سواری گفت: این انجمن آمادگی دارد ضمن ارائه توضیحات تکمیلی درباره آییننامه، به پرسشها و ابهامات کشاورزان در زمینه فرآیند دریافت شناسه محصول پاسخ دهد.
خوزستان یکی از استانهای مهم تولیدکننده برنج در کشور به شمار میرود و کشت این محصول عمدتا در شهرستانهای شوش، دزفول، شوشتر، کرخه، باوی، کارون، اهواز و حمیدیه انجام میشود؛ برنج تولیدی استان به دلیل کیفیت مطلوب، علاوه بر تامین بازار داخلی، به سایر استانهای کشور نیز عرضه میشود.