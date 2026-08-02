فرماندار شهرستان قشم گفت: در برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد ریالی خسارت به واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در حمله موشکی آمریکا به محله چاه‌تنگو جزیره قشم وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حسین امیرتیموری افزود: عملیات ارزیابی، بازسازی و حمایت از خانوار‌های آسیب‌دیده با همکاری دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است و تا بازگشت شرایط عادی ادامه دارد.

وی گفت: در این مرحله خسارت ۴۷ واحد مسکونی شامل چهار واحد نیازمند احداث و ۴۳ واحد نیازمند تعمیر، به همراه هفت دستگاه خودروی آسیب‌دیده ثبت و برای جبران مناطق مسکونی هزینه اولیه ۱۰۰ میلیارد ریالی برآورد شده است.

امیرتیموری با بیان اینکه این رقم نهایی نیست، افزود: کارشناسان همچنان در حال بررسی میزان خسارت هستند و برآورد قطعی پس از پایان ارزیابی‌های تخصصی اعلام می‌شود

فرماندار قشم با اشاره به حضور مسئولان استانی در ساعات اولیه حادثه، گفت: استاندار هرمزگان بلافاصله پس از وقوع حمله در محل حضور یافت، با خانواده‌های آسیب‌دیده دیدار کرد و دستورات لازم را برای رسیدگی فوری و آغاز فرآیند حمایت و بازسازی صادر شد.

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امیرتیموری با بیان اینکه این حمله اقدامی علیه مردم غیرنظامی بود و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده و حمایت از ساکنان محله چاه‌تنگو بسیج شده‌اند و این روند تا بازگشت آرامش و عادی شدن شرایط زندگی مردم ادامه دارد.

بامداد هشتم مرداد در جریان حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا به جزیره قشم، یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو هدف اصابت موشک قرار گرفت که بر اثر آن سه نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسید و ۲ نفر دیگر از اعضای دیگر این خانواده نیز مجروح شدند.