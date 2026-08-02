به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۱۰ تا ۱۶ مرداد ماه هفته شیر مادره هدف از نامگذاری این هفته تشویق مادران به تغذیه فرزند خود از این موهبت الهی است.

میرزایی ماما در خصوص اهمیت شیر مادر گفت: مواد مغذی و ویتامین‌ها به میزان کافی در شیر مادر وجود دارند، بنابراین مطلوب‌ترین تغذیه را برای نوزاد فراهم می‌کند.

امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیتهٔ حمایت از جمعیت با بیان اینکه در قانون ۹۰ درصد سهم بیمه خیلی از زوجین با مشکلاتی مواجه شده بودند گفت: کاهش سهم بیمه‌ها در حمایت از زوج‌های نابارور، غیرقانونی است.

حجت الاسلام صفری کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه سقط عمدی جنین مصداق بارز قتل است گفت: این عمل در دین دارای دیه و کفاره می‌باشد که پرداخت این دیه به گردن مباشر و مادری که این عمل را انجام داده است.

دکتر علیرضا نوشاد متخصص ارولوژی و درمان ناباروری مردان با اشاره عوامل ناباروری در مردان گفت: عواملی از جمله بیولوژیکی، محیطی و وراثتی از عوامل ناباروری در مردان هستند که با بررسی علت و پیگیری درمان این مشکل رفع خواهد شد.