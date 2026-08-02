مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزانی که در نمون‌برگ هدایت تحصیلی موفق به کسب شرایط لازم برای ورود به رشته مورد نظر خود نشده‌اند، در صورت کمبود نمره در دروس ملاک، می‌توانند در آزمون تعیین رشته مجدد شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خراشادی‌زاده، با تشریح جزئیات هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم و ضوابط تغییر رشته در دوره دوم متوسطه، افزود: دانش‌آموزانی که در نمون‌برگ هدایت تحصیلی موفق به کسب شرایط لازم برای ورود به رشته مورد نظر خود نشده‌اند، در صورت کمبود نمره در دروس ملاک، می‌توانند در آزمون تعیین رشته مجدد شرکت کنند.

وی با بیان اینکه ورود به هر رشته مستلزم کسب حداقل میانگین نمرات مشخص در دروس مرتبط است، گفت: به عنوان مثال، برای ورود به رشته ریاضی و فیزیک، میانگین درس ریاضی در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم نباید کمتر از ۱۴ و میانگین درس علوم تجربی نباید کمتر از ۱۳ باشد. همچنین برای رشته علوم تجربی، میانگین علوم تجربی نباید کمتر از ۱۴ و میانگین ریاضی نباید کمتر از ۱۳ باشد.

خراشادی‌زاده ادامه داد: اگر دانش‌آموزی به دلیل کسب نکردن حداقل نمره لازم، رشته مورد علاقه خود را در نمون‌برگ هدایت تحصیلی به دست نیاورد، می‌تواند صرفاً در همان درس یا دروس مؤثر مجدداً آزمون دهد تا میانگین نمراتش افزایش یافته و شرایط لازم برای ورود به آن رشته را کسب کند.

وی با تأکید بر تفاوت آزمون تعیین رشته مجدد با آزمون تغییر رشته گفت: در پایه نهم «آزمون تعیین رشته مجدد» برگزار می‌شود، اما در دوره دوم متوسطه و در پایان پایه دهم، «آزمون تغییر رشته» پیش‌بینی شده است.

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش درباره شرایط تغییر رشته در پایان پایه دهم نیز اظهار کرد: ممکن است دانش‌آموزی به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام در رشته مورد علاقه خود نشده باشد. این دسته از دانش‌آموزان می‌توانند دو تا سه هفته پیش از آغاز امتحانات خرداد و یا شهریورماه، درخواست تغییر رشته خود را به مدیر مدرسه ارائه کنند.

وی افزود: دانش‌آموزان متقاضی تغییر رشته می‌توانند در نوبت خرداد یا شهریور در آزمون مربوطه شرکت کنند. این افراد باید دروس تخصصی غیرمشترک پایه دهم رشته جدید، که معمولاً چهار درس است، را با موفقیت بگذرانند تا امکان ثبت‌نام و ادامه تحصیل در پایه یازدهم رشته جدید برای آنان فراهم شود.

خراشادی‌زاده تصریح کرد: اگر دانش‌آموزی اطمینان داشته باشد که در دروس تخصصی رشته جدید موفق خواهد شد، می‌تواند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد و دروس تخصصی پایه دهم که در حال حاضر دارد را شرکت نکند اما دروس مشترک باید حتماً گذرانده شود؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است در ادامه تحصیل با مشکل مواجه شده و یک سال از تحصیل عقب بماند.

وی درباره تغییر رشته در پایان پایه یازدهم نیز گفت: این امکان نیز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، اما صرفاً برای تغییر رشته درون شاخه «نظری» و با رأی کمیسیون خاص منطقه امکان‌پذیر است؛ به عنوان مثال، دانش‌آموز می‌تواند از رشته تجربی به ریاضی یا انسانی و یا از ریاضی به انسانی تغییر رشته دهد.

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تغییر رشته از شاخه نظری به فنی‌وحرفه‌ای یا کاردانش و بالعکس در پایان پایه یازدهم مجاز نیست، زیرا دانش‌آموزان شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در پایه‌های دهم و یازدهم دروس مهارتی و کارگاهی متعددی را گذرانده‌اند و تغییر رشته در این مرحله موجب بروز مشکلات آموزشی برای آنان خواهد شد.