رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امید نسیمی رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از فعالیت ۲۰۱ سامانه هوشمند جاده ای در استان خبر داد و تصریح کرد: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تردد مربوط به ورود وسایل نقلیه به استان و ۳ میلیون و ۳۶۹ هزار تردد نیز مربوط به خروج از استان بوده است.

وی با اشاره به محورهای پرتردد استان افزود: محور اردبیل–آستارا (محدوده اردبیل–نمین) و بالعکس با ثبت ۵ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۸۲ تردد پرترددترین محور استان در چهار ماه نخست سال جاری بوده و پس از آن محور اردبیل–نیر (شام‌اسبی) و بالعکس با ۵ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۹۸۷ تردد و محور اردبیل–مغان (سامیان) و بالعکس با ۳ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۴۷۴ تردد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل با بیان اینکه ۸ درصد از کل ترددهای ثبت‌شده مربوط به وسایل نقلیه سنگین است، ادامه داد: بررسی اطلاعات سامانه‌های هوشمند نشان می‌دهد ۴ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۲۶۰ مورد تردد با سرعت غیرمجاز در محورهای استان ثبت شده که ۹ درصد از کل ترددها را شامل می‌شود و میانگین سرعت وسایل نقلیه نیز ۷۴ کیلومتر بر ساعت بوده است.

نسیمی با اشاره به محورهایی که بیشترین سرعت متوسط در آن‌ها ثبت شده است، گفت: محورهای گرمی–اردبیل، جعفرآباد–بیله‌سوار و گرمی–بیله‌سوار در این زمینه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین از ثبت ۲۳۳ هزار و ۴۷۸ مورد سبقت غیرمجاز در محورهای استان خبر داد و افزود: بیشترین میزان این تخلف در محور اردبیل–سرچم (محدوده کجل) با ۶۳ هزار و ۵۱۸ مورد ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل در ادامه با اشاره به تخلفات مربوط به رعایت نکردن فاصله ایمن بین خودروها تصریح کرد: در چهار ماه نخست سال جاری ۹ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۳۲ مورد تخلف فاصله غیرمجاز در محورهای استان ثبت شده که بیشترین آن به ترتیب در محورهای اردبیل–نیر با ۷۰۳ هزار و ۲۰۲ مورد، نیر–اردبیل با ۶۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و آستارا–اردبیل با ۶۹۰ هزار و ۵۴۶ مورد بوده است.

نسیمی با تأکید بر اینکه سامانه‌های هوشمند نقش مهمی در پایش رفتارهای ترافیکی دارند، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی مناسب، زمینه کاهش تصادفات و افزایش ایمنی سفرهای جاده‌ای را فراهم کنند.