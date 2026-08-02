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ثبت نام کارگاه برخط کووان یوئن مستندساز تایوانی با عنوان «رشد و پرورش واقعیت مجازی» تا ۲۰ مرداد دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کووان یوئن لای فیلمساز تایوانی در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت و کارگاه خلق جهانهای وی آر و ایکس آر را برگزار کرد که برای دوستداران سینما و فناوریهای نوین، جذاب بود. در گفتوگوهای مشترک واحد بینالملل مرکز گسترش با این سینماگر، با توجه به ابراز علاقه او زمینه همکاری مشترک در یک کارگاه آنلاین فراهم شد؛ بنابراین کارگاه برخط «رشد و پرورش واقعیت مجازی» توسط این سینماگر ساعت ۱۰ روز ۲۸ مرداد برگزار میشود و علاقهمندان تا روز سه شنبه ۲۰ مرداد وقت دارند ثبت نام کنند.
علاقهمندان برای شرکت در این کارگاه ابتدا میتوانند فیلم کارگاه «خلق جهانهای VR و XR در فیلم مستند» را به نشانی https://defc.ir/Post/۱۰۴۳۶ یا https://www.aparat.com/v/yrthapy تماشا کنند. سپس فرم شماره یک را برای شرکت در این دوره تکمیل و ارسال کنند. فرم شماره ۲ این کارگاه، برای افرادی است که پروژهای آماده دارند و پیش بینی میکنند زمینه ساخت پروژه شان فراهم شود. پس از بررسی کارشناسان، امکان ساخت این پروژهها وجود دارند. پروژه ارائه شده باید به طور مشخص بر خلق ویدیو یا رسانههای واقعیت مجازی و واقعیت گسترده (VR/XR) تمرکز داشته باشد. هیچ محدودیتی در انتخاب موضوع وجود ندارد و از فرمتهای متنوع و نوآورانه به شدت استقبال میشود.
برای حضور هنرجویانی که پروژه ندارند، مانعی برای حضور در این کارگاه وجود ندارد. استفاده از این کارگاه که به همت واحد بینالملل و واحد پژوهش و آموزش مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برنامهریزی و اجرا میشود برای علاقهمندان رایگان است.