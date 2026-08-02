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همزمان با آغاز اعزام زائران اربعین، نخستین پرواز فرودگاه شهدای رامسر به مقصد نجف اشرف انجام شد و در مجموع ۴ سورتی پرواز رفت و برگشت در این مسیر تا ۱۵ مرداد برقرار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با آغاز اعزام زائران اربعین حسینی، نخستین گروه از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از فرودگاه شهدای رامسر راهی نجف اشرف شدند و پروازهای ویژه این ایام رسماً آغاز شد.
رئیس فرودگاه شهدای رامسر گفت: در روزهای ۱۱ و ۱۵ مرداد، در مجموع ۴ سورتی پرواز رفت و برگشت در مسیر رامسر - نجف اشرف و نجف - رامسر برقرار شده است.
شاپور حیدری افزود: این پروازها با هدف تسهیل اعزام زائران اربعین و ارائه خدمات مناسب به مردم غرب استان مازندران برنامهریزی شده است.
مدیرکل فرودگاههای مازندران نیز گفت: در مجموع ۸ پرواز ویژه اربعین از فرودگاه دشتناز ساری انجام میشود که ۶ پرواز توسط شرکت هواپیمایی وارش و ۲ پرواز توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برنامهریزی شده است.
محمدی اطاقسرا افزود: شرکت هواپیمایی قشم نیز ۲ پرواز در فرودگاه شهدای رامسر در نظر گرفته که یکی امروز و دیگری روز پنجشنبه انجام خواهد شد.
وی از شهروندان غرب استان خواست از ظرفیت ایجادشده در فرودگاه شهدای رامسر برای سفر به عتبات عالیات استفاده کنند.