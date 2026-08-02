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گزارشهای جدید نشان میدهد دستیاران خرید مجهز به هوش مصنوعی در شرکتهای آمازون و والمارت توانایی شناسایی محصولات با برچسبهای نادرست «ساخت آمریکا» را دارند، اما این خردهفروشان بزرگ به دلیل «محاسبات تجاری»، از بهکارگیری این قابلیت برای مقابله با تقلب در کالا خودداری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، پژوهشها نشان میدهد که دستیار صوتی «الکسا برای خرید» (آمازون) و دستیار هوش مصنوعی «اسپارکی» (والمارت)، قادرند مغایرت میان ادعای «ساخت ایالات متحده» و اطلاعات واقعی درجشده در فهرست محصولات را تشخیص دهند. با این حال، این دو شرکت از بهکارگیری این فناوری برای هشدار به مشتریان یا حذف کالاهای متخلف استفاده نمیکنند.
در پاسخ به پرسش پژوهشگران درباره علت این بیعملی، دستیار هوش مصنوعی والمارت در پاسخی تکاندهنده اعلام کرد: عدم علامتگذاری کالاهای مشکوک، یک «محاسبه تجاری» است و نه یک توجیه حقوقی. همچنین اشاره شد که طبق رویه کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC)، قوانین برچسبگذاری عمدتاً علیه تولیدکنندگان اجرا میشود و نه خردهفروشانی، چون والمارت و آمازون.
در همین راستا، سخنگوی آمازون در حالی که بر بهبود مستمر قابلیتهای «الکسا» تأکید داشت، تنها به این نکته اشاره کرد که اطلاعات منشأ کالا در صورت موجود بودن، در صفحه جزئیات محصول نمایش داده میشود.
این در حالی است که قوانین FTC تصریح میکند کالاهایی که با عنوان «ساخت آمریکا» تبلیغ میشوند، باید بهطور کامل یا تقریباً کامل در خاک این کشور تولید شده باشند. پیش از این، کمیسیون تجارت فدرال از آمازون و والمارت خواسته بود تا نظارت جدیتری بر ادعاهای فروشندگان شخصثالث در پلتفرمهای خود داشته باشند تا از فریب مصرفکنندگان جلوگیری شود.