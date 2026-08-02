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براساس گزارش آماری درگاه ملی مجوزهای کشور، در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از ۸۰۶ هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که از این میان، ۴۸۵ هزار و ۹۴۹ مجوز صادر شده است؛ رقمی که نرخ کلی «صدور به درخواست» را به ۶۰.۲ درصد رسانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از درگاه ملی مجوزهای کشور، بررسی تفکیکی عملکرد دستگاهها حاکی از آن است که «مشاغل خانگی» با نرخ صدور ۱۰۰ درصدی، به دلیل ماهیت ثبتمحور، جایگاه نخست را در تسهیل صدور مجوزها به خود اختصاص داده است. پس از آن، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با ۹۰.۱ درصد، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با ۷۷.۵ درصد و سازمان ملی استاندارد با ۷۷.۱ درصد، بیشترین درصد «صدور به درخواست» را داشتهاند.
طبق این گزارش، در چهار ماه ابتدایی سال، دستگاههایی نظیر «صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری»، «شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری»، «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی»، «سازمان برنامه و بودجه» و «قوه قضاییه (مرکز کانون وکلا)» عملاً هیچگونه صدور مجوزی نداشتهاند.
آمارهای ارائهشده بیانگر وضعیت نهچندان مطلوب در وزارتخانههای زیربنایی کشور است. به عنوان مثال، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تنها موفق به صدور ۲۱.۱ درصد از درخواستهای خود شده است که با توجه به نقش این وزارتخانه در تولید و تجارت کشور، نیازمند آسیبشناسی فوری است. همچنین وزارتخانههای نیرو (۱۸.۴٪)، راه و شهرسازی (۴۲.۳٪) و جهاد کشاورزی (۴۰.۸٪) نشان میدهند که فرآیند «تسهیل صدور مجوزها» در این بخشها همچنان با موانع جدی مواجه است.
در حوزه کشاورزی با وجود اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور، روند صدور مجوز در بخش جهاد کشاورزی همچنان در نیمه پایین جدول قرار دارد که نیازمند بازنگری جدی در فرآیندهای داخلی این وزارتخانه است.