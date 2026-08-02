پل راه‌آهن امین‌آباد پس از آوار شدن در پی حملات دشمنان، با تکیه بر همت کارشناسان داخلی ظرف ۵ روز بازسازی و به خطوط ریلی کشور بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پل راه‌آهن امین‌آباد، روایت همت مردانی است که با غیرت و توان خود، نقش‌های دشمنان این مرز و بوم را نقش‌بر آب می‌کنند.

این پل که در حملات رژیم صهیونیستی–آمریکایی آوار شد، دوباره بر پا ایستاد؛ نه با وعده‌های دور، بلکه با دست‌های متخصصان و کارشناسان بومی که ظرف ۵ روز آن را بازسازی کردند و به ایستگاه خدمت‌رسانی بازگرداندند.