نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک شهادت سرهنگ خلبان شهید یونس حاجی‌عزیزی و شهید محمدامین رستمی جلیلیان را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار سرهنگ خلبان شهید یونس حاجی‌عزیزی، از خلبانان رشید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهید محمدامین رستمی جلیلیان، از پاسداران غیور و فداکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در پی حملات ددمنشانه و جنایتکارانه‌دشمن آمریکایی به وقوع پیوست، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله حاج سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی، خانواده‌های معزز شهدا، همرزمان آنان و مردم شریف استان کرمانشاه تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

بی‌تردید ایثار، شجاعت و مجاهدت این فرزندان برومندِ ایران اسلامی و خطه‌ی دلاورخیز کرمانشاه در راه دفاع از عزت و امنیت کشور، برگ زرینی در تاریخ پرافتخار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

نیروهای مسلح مقتدر کشورمان با صلابت و اقتدار، پاسخی درخور و پشیمان‌کننده به این تجاوز دشمنان خواهند داد و خون پاک این شهیدان، عزم ملت ایران را در مسیر مقاومت و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی راسخ‌تر خواهد کرد.

به فضل الهی، فرجام این نبرد سرنوشت‌ساز، شکست و خواریِ دشمنان آمریکایی-صهیونیستی و جیره‌خواران منطقه‌ای آنان خواهد بود و ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و قدرت بازدارندگی خود، بار دیگر سربلند از این آزمون بزرگ تاریخی عبور خواهد کرد.

یاد و نام شهدای عزیز این سرزمین همواره زنده و راه پرافتخارشان پررهرو باد.

حبیب‌الله غفوری

نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه