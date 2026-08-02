به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان خراسان جنوبی از حمایت ویژه بنیاد برکت این ستاد در حوزه اشتغالزایی خرد و کلان در سال گذشته خبر داد و گفت: یکی ازاقدامات اصلی بنیادبرکت توانمندسازی جوامع محلی از طریق ایجادفرصت کارآفرینی واشتغال است که درهمکاری وهم افزایی دو جانبه با آن استان بیش از ۸ سال است که به صورت مستمر ادامه داشته است.

موسوی افزود: این اقدامات شامل شناسایی فرصت‌های اقتصادی، تشکیل زنجیره‌های ارزش مبتنی بر مزیت‌های نسبی استان، اهلیت سنجی کارآفرینان دارای ظرفیت استان، حمایت مالی از طرح‌ها و در نهایت استقرار و استمرار فعالیت‌های اقتصادی آنها است.

وی گفت: در همین راستا در ۴ ماه گذشته هزار پرونده اشتغال با اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در نقاط مختلف استان اجرا شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان افزود: همچنین در سال گذشته و در راستای اجرای سیاست‌های اشتغال زایی بنیاد برکت، هزار و ۹۰۰ واحد تولید خردِخانگی و ۱۰۱ واحد تولیدی کوچک و متوسط با پرداخت تسهیلات به میزان ۲ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال مورد حمایت قرار گرفته است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان افزود: ۵۶ درصد این تسهیلات از منابع استانی و ۴۴ درصد از سوی بنیاد برکت تامین شده است.

موسوی گفت: تمام این اقدامات از طریق مدل‌های اشتغال زایی بنیاد برکت و برپایه شبکه تسهیلگری گسترده در سطح استان انجام شده است.وی افزود: از جمله دستاور‌های این هم افزایی مشترک می‌توان به کسب رتبه برتر در نظارت و صحت سنجی کسب و کار‌ها در دو سال پیاپی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به همت این بنیاد، حمایت از کسب و کار‌های آسیب فیزیکی دیده از جنگ تحمیلی دوم و سوم، پیاده سازی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای با اولویت حوزه کشاورزی، توجه به تقویت امنیت غذایی در شرایط جنگی کشور، حمایت از واحد‌های صنفی با اولویت اقشار خاص نظیر زنان سرپست خانوار و معلولین اشاره کرد.