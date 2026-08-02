به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آرماندو مما (Armando Mema)، از اعضای حزب «اتحاد آزادی»، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتحادیه اروپا از درون در حال فروپاشی است. بازگشت به حاکمیت ملی برای نجات ما از خودکشی یورو اجتناب‌ناپذیر است».

به گفته او، کشور‌های اروپایی به جای نشان دادن همبستگی، تدابیری علیه اسپانیا اتخاذ می‌کنند.

این سیاستمدار فنلاندی در ادامه اظهار داشت: «موضوع مهاجران به ابزاری برای یک «جنگ ترکیبی»، با هدف تضعیف حاکمیت اسپانیا تبدیل شده است».

روز ۳۱ ژوئیه، کشور‌هایی مانند ایتالیا، جمهوری چک، فنلاند و دانمارک پیشنهاد تعلیق موقت اسپانیا از عضویت در منطقه شنگن را مطرح کردند.