فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: طی ۲۷ مرحله تراکنش بانکی بیش از ۵۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا بم ردزنی و به حساب مالباختگان برگشت داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت اینترنتی غیرمجاز از حسابهایشان، طی ۲۷ مرحله تراکنش بانکی بیش از ۵۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا بم ردزنی و این وجوه حین انتقال توسط کلاهبرداران در حساب‌های آنان مسدود و مبالغ کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان برگشت داده شد.

سرهنگ احمدپور در این رابطه از شهروندان خواست در نقل و انتقال پول و خرید‌های اینترنتی بسیار تا بسیار هوشیار باشند و به وعده‌های فریبنده منتشره در فضای مجازی اعتماد نکنند.