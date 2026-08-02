در راستای حفاظت و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در ۴ ماه نخست سال، ۳۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود و از برداشت غیرمجاز ۲۶۰ هزار مترمکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، گفت: حفاظت از منابع آب به‌عنوان حیاتی‌ترین مؤلفه توسعه استان، از اولویت‌های اصلی این شرکت است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

پورجعفر افزود:در راستای حفاظت و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در ۴ ماه نخست سال، ۳۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود و از برداشت غیرمجاز ۲۶۰ هزار مترمکعب آب جلوگیری شد.

وی گفت: با بررسی‌های کارشناسی و پایش‌های انجام شده، در حال حاضر چاه غیرمجاز عمیق در استان نداریم و موارد شناسایی شده غالباً شامل چاه‌های کم‌عمق با عمق عمدتاً ۱۰ تا ۱۵ متر است که به‌صورت غیرقانونی حفر شده‌اند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت استراتژیک منابع آبی در شرایط اقلیمی خراسان جنوبی و لزوم مدیریت هوشمندانه منابع محدود، انسداد این چاه‌ها به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.

پورجعفر با قدردانی از همراهی مردم در مسیر مدیریت مصرف آب، افزود: از همه هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه حفر غیرمجاز یا برداشت غیرقانونی از منابع آبی، مراتب را بلافاصله به شرکت آب منطقه‌ای و یا امورات تابعه در شهرستان‌ها گزارش کنند تا در اسرع وقت برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.