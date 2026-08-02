فرودگاه بین‌المللی کیش با انجام ۴۹ پرواز ورودی و خروجی در هفته گذشته، ۴ هزار و ۷۱۰ مسافر را جابه‌جا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۲۵ پرواز ورودی و ۲۴ پرواز خروجی در هفته گذشته برقرار و مسافران از فرودگاه بین‌المللی کیش جابه جا شدند.

۲ هزار و ۳۴۲ مسافر از مسیر هوایی وارد کیش و ۲ هزار و ۳۶۸ مسافر نیز، کیش را به مقصد سایر شهر‌های کشور ترک کردند.

شرکت هواپیمایی کیش با برقراری ۳۲ پرواز شامل ۱۷ پرواز ورودی و ۱۵ پرواز خروجی، بیشترین سهم از عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش را به خود اختصاص داد و در مجموع ۳ هزار و ۲۱۱ مسافر را جابه‌جا کرد.

شرکت هواپیمایی زاگرس نیز با برقراری ۱۰ پرواز، هزار و ۲۰ مسافر و شرکت هواپیمایی کارون نیز با ۶ پرواز، ۴۷۹ مسافر را جابه‌جا کردند.