پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در آستانه سالروز تأسیس این نهاد، با تمرکز بر نیازهای روز کشور و با تکیه بر ظرفیتهای علمی و اجتماعی، از راهاندازی اندیشکدهها و آزمایشگاههای تخصصی برای حل ابرچالشهای ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با حضور در برنامه سلام خبرنگار در گفتوگویی ضمن تشریح دستاوردهای کلان این نهاد، به برنامههای جدید جهاد دانشگاهی برای ایفای نقش مؤثرتر در حل مسائل کشور پرداخت.
علیگو با تأکید بر اینکه بسیاری از دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزههای درمانی و علمی مانند «رویان» و خبرگزاریهای «ایسنا»، «ایکنا» و «سیناپرس» برای مردم شناختهشده است، گفت: «با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و نیازهای روز کشور، موضوع انسجام اجتماعی به عنوان اولویت اول و راهبردی ما در دستور کار قرار گرفته است.»
وی از راهاندازی «اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی» در شهریور سال گذشته خبر داد و افزود: هدف از این راه اندازی شناسایی عوامل آسیبزا و تقویتکننده انسجام اجتماعی در کشور است. در این مسیر، اولین پیمایش ملی انسجام اجتماعی ایران نیز با تکیه بر توان تخصصی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال جاری اجرا خواهد شد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در ادامه به راهاندازی «آزمایشگاه ملی سحاب» (ساماندهی حل مسائل اولویتدار کشور) اشاره کرد و گفت: در این آزمایشگاه، پیامدهای تصمیمات کلان کشور در حوزههای مختلف تحلیل و بررسی میشود. در واقع، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اتخاذ هر سیاست در موضوعات کلیدی چه نتایجی را در آینده در بر خواهد داشت.
علیگو با اشاره به پیوند موضوعات آب، خاک و ناترازی انرژی، از برگزاری مسابقات علمی با عنوان «اکوتک» خبر داد که از ۱۶ مرداد آغاز میشود و به دنبال راهکارهای فناورانه برای حل این بحرانهای زیستمحیطی است.
همچنین، وی از سامانه «شهر دانشجو» به عنوان بستری برای ارائه خدمات یکپارچه به دانشجویان یاد کرد و افزود: تاکنون ۸۰۰ وام اربعین از طریق این سامانه به دانشجویان پرداخت شده است. علاوه بر این، طرح «مهرباران ایران» با هدف ورود تخصصی و میدانی دانشجویان به حل مسائل محلهمحور در حال پیگیری است.»