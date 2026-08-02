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«محرم شهر» محفلی برای دل بی‌قرار جاماندگان از اربعین حسینی

«محرم شهر» محفلی برای قرار دل‌های بی‌قرار جاماندگان از اربعین حسینی است که هرشب میزبان روایت‌های دلدادگی و جلوه‌های ارادت به سیدا الشهدا در میدان آزادی تهران است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۰۹:۱۴
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برچسب ها: جاماندگان ، اربعین حسینی ، میدان آزادی
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