به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل «علی ایمانی» سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل اظهار کرد: نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل موفق شدند در یک عملیات دشوار و نفس‌گیر، راننده ۴۲ ساله یک دستگاه کمباین را که پس از واژگونی در روستای کولانکوه زیر ماشین گرفتار شده بود، از میان آوار قطعات سنگین دستگاه نجات کنند.

وی افزود: حوالی ساعت ۱۲ ظهر دیروز، گزارش واژگونی یک دستگاه کمباین در زمین‌های زراعی روستای کولانکوه و گرفتار شدن راننده در زیر آن به مرکز کنترل رسید که بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۷ به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اردبیل بیان کرد: به دلیل موقعیت جغرافیایی و عدم امکان تردد خودرو‌های امدادی در مسیر، آتش‌نشانان ناچار شدند تجهیزات امدادی را با پیاده‌روی طی مسافتی چند صد متری تا محل حادثه حمل کنند.

وی بیان کرد: با رسیدن تیم‌های اولیه به محل، مشخص شد مصدوم ۴۲ ساله در وضعیت بسیار بحرانی و وخیم زیر بدنه کمباین محبوس شده است. با توجه به حساسیت بالای شرایط، خودرو‌ها و نیرو‌های کمکی از ایستگاه‌های ۲ و ۵ نیز به سرعت به محل فراخوانده شدند.

ایمانی اضافه کرد: به دلیل شدت آسیب‌دیدگی و ساختار سنگین دستگاه، آتش‌نشانان با استفاده از ست‌های نجات و ابزار‌های برش تخصصی، پس از تلاش‌های بسیار و با مهارت بالا، موفق شدند بخش‌هایی از کمباین را برش داده و راه را برای خروج مصدوم باز کنند. این عملیات پیچیده پس از حدود یک ساعت و نیم به پایان رسید و مصدوم جهت رسیدگی‌های پزشکی به تیم اورژانس تحویل داده شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت پروتکل‌های ایمنی و جلوگیری از تجمع در محل حوادث، مسیر را برای تردد سریع خودرو‌های امدادی باز نگه دارند تا نیرو‌های عملیاتی بتوانند وظیفه خود را با حداکثر سرعت و آرامش انجام دهند.