رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه امیرکبیر گفت: برای تحقق چشم‌انداز و مأموریت دانشگاه، هفت هدف کلان تعریف شده است که «تحول نظام آموزش و پژوهش، «توسعه زیست‌بوم نوآوری، فناوری، کارآفرینی و تجاری‌سازی دانش»، «تنوع‌بخشی به منابع مالی و افزایش سهم درآمدهای غیردولتی»، «توانمندسازی سرمایه انسانی دانشگاه»، «ارتقای برند و جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی»، «استقرار حکمرانی داده‌محور، شفاف و چابک» و نیز «افزایش اثرگذاری پایدار دانشگاه در توسعه جامعه و محیط‌‌ ‌زیست».

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر گئورک قره‌پتیان در نشست شورای برنامه ریزی راهبردی دانشگاه امیر کبیر افزود: در جلسه اخیر کمیسیون دائمی هیأت امنا، ارکان برنامه راهبردی مورد بررسی قرار گرفت ولی هدف از آن، تصویب نهایی کل برنامه نبود، بلکه تصویب ارکان اصلی شامل چشم‌انداز، مأموریت، ارزش‌ها، اهداف کلان و راهبردهای دانشگاه بود.

وی با بیان اینکه ساختار برنامه راهبردی به گونه‌ای طراحی شده است که راهبردهای کلان به برنامه‌های اختصاصی معاونت‌های مختلف تبدیل شوند، افزود: در این الگو، هر معاونت از جمله آموزشی، پژوهشی، بین‌الملل و سایر بخش‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی متناسب با مأموریت خود را تدوین خواهد کرد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره چشم‌انداز تدوین‌شده برای دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید به دانشگاهی پیشرو و مرجع در تراز ملی و بین‌المللی در آموزش‌های نوین و مهارت‌محور، پیشتاز در پژوهش‌های مسئله‌محور و داده‌محور برای حل چالش‌های راهبردی کشور و نهادی مسئولیت‌پذیر در توسعه پایدار و نوآوری فناورانه تبدیل شود.

دکتر قره‌پتیان مأموریت دانشگاه را تربیت نیروی انسانی توانمند، تولید دانش و فناوری‌های صنعتی و کاربردی همگام با پیشرفت‌های علمی روز، حل مسائل کشور، خلق ارزش پایدار اقتصادی و اجتماعی برای ایران و جامعه جهانی و توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به ارزش‌های محوری برنامه راهبردی دانشگاه، گفت: خردورزی و عدالت‌محوری، نوآوری و کارآفرینی، تعالی و یادگیری مستمر، مسئله‌محوری و اثرگذاری، تعالی هویت ملی و دینی، کرامت انسانی، کیفیت و صداقت دانشگاهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی، اخلاق حرفه‌ای، ارتقای شهرت بین‌المللی و شفافیت، داده‌محوری و چابکی به عنوان ارزش‌های اصلی دانشگاه تعیین شده‌اند.

هفت هدف کلان برای تحول دانشگاه؛ از آموزش مهارت‌محور تا حکمرانی داده‌محور

دکتر قره‌پتیان گفت: برای تحقق چشم‌انداز و مأموریت دانشگاه، هفت هدف کلان تعریف شده است که «تحول نظام آموزش و پژوهش با رویکرد نوین، مهارت‌محور، مسئله‌محور و بهره‌گیری از هوش مصنوعی»، «توسعه زیست‌بوم نوآوری، فناوری، کارآفرینی و تجاری‌سازی دانش»، «تنوع‌بخشی به منابع مالی و افزایش سهم درآمدهای غیردولتی»، «توانمندسازی سرمایه انسانی دانشگاه»، «ارتقای برند و جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی»، «استقرار حکمرانی داده‌محور، شفاف و چابک» و نیز «افزایش اثرگذاری پایدار دانشگاه در توسعه جامعه و محیط‌‌ ‌زیست» از جمله این اهداف است.

وی افزود: برای دستیابی به این اهداف، مجموعه‌ای از راهبردهای کلان دانشگاه نیز تدوین شده است که در ادامه مبنای تدوین برنامه‌های معاونت‌های مختلف قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر «توسعه و نهادینه‌سازی نظام پویا»، «هوشمند و یکپارچه در آموزش، پژوهش، نوآوری و خدمات دانشگاهی»، «ارتقای نقش دانشگاه در توسعه پایدار و حل مسائل کشور»، «حمایت از نوآوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان»، «گسترش همکاری‌ها و شبکه‌سازی علمی برای ارتقای مرجعیت علمی و بهبود رتبه دانشگاه»، «استقرار حکمرانی هوشمند، شناسایی و تنوع‌بخشی به منابع مالی پایدار»، «جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت نیازهای صنعت و جامعه و جذب، پایش و توانمندسازی سرمایه انسانی» را از مهم‌ترین راهبردهای کلان دانشگاه برشمرد.

وی با بیان اینکه میان اهداف و راهبردها ارتباط مستقیم برقرار شده است، گفت: هر هدف ممکن است از طریق یک یا چند راهبرد محقق شود و این ارتباط در قالب جداول تخصصی طراحی شده تا هر معاونت بتواند راهبردها و اقدامات اجرایی متناظر با مأموریت خود را تدوین کند.

دکتر قره‌پتیان تأکید کرد: در این ساختار، علاوه بر معاونت‌های دانشگاه، پارک علم و فناوری نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی برنامه راهبردی دیده شده و برنامه‌های آن به صورت یکپارچه با برنامه‌های دانشگاه تدوین خواهد شد تا از فعالیت‌های جزیره‌ای جلوگیری شود. همچنین برای نخستین‌بار، تدوین برنامه راهبردی حوزه ریاست دانشگاه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

تشکیل ۸ کارگروه تخصصی برای تدوین برنامه راهبردی دانشگاه

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تشریح روند تدوین برنامه راهبردی دانشگاه گفت: در تهیه این سند، علاوه بر بررسی وضعیت موجود، اسناد تهیه شده قبلی در دانشگاه، اسناد بالادستی از جمله نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی علم و فناوری، قانون برنامه توسعه و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است برنامه بر پایه مطالعات کارشناسی و تجربیات گذشته تدوین شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای ادامه فرآیند تدوین برنامه راهبردی افزود: انتخاب اعضای این کارگروه‌ها با رویکرد تخصصی انجام شده و هدف، استفاده از ظرفیت استادان و مدیران در حوزه‌های مختلف بوده است، نه کنار گذاشتن افراد.

دکتر قره‌پتیان ادامه داد: در مرحله نخست، هشت کارگروه شامل آموزش، پژوهش، فناوری و دانش‌بنیان، ارتباط با صنعت، فرهنگی، دانشجویی، توسعه و مدیریت منابع و بین‌الملل تشکیل شده‌اند تا هر یک متناسب با حوزه تخصصی خود، راهبردها و برنامه‌های اجرایی را تدوین کنند.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از فعالیت‌های جزیره‌ای، سازوکاری برای هماهنگی میان کارگروه‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: اعضای هیئت‌رئیسه و مرکز مطالعات راهبردی، نظارت و ارزیابی دانشگاه به عنوان حلقه واسط میان کارگروه‌ها عمل خواهند کرد تا تبادل اطلاعات به صورت مستمر انجام شود و انسجام برنامه حفظ شود.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین از پیش‌بینی ایجاد کارگروه مستقلی برای حوزه نظارت و ارزیابی خبر داد و افزود: این کارگروه پس از نهایی شدن ساختار، پیشنهادهای خود را برای تصویب به هیئت‌رئیسه ارائه خواهد کرد.

وی درباره نقش و انتظارات از اعضای کارگروه‌ها نیز گفت: مشارکت فعال در جلسات، ارائه پیشنهادهای مستند و مبتنی بر شواهد، توجه به محدودیت‌های مالی، انسانی و قانونی، تدوین راهبردها و برنامه‌های اجرایی، ارائه شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی عملکرد، هدف‌گذاری دقیق و همچنین شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها و روندهای آینده، از مهم‌ترین وظایف این کارگروه‌ها خواهد بود.

نقشه راه اجرای برنامه راهبردی با مشارکت معاونت‌ها و مدیران دانشگاه

دکتر قره‌پتیان در ادامه با تشریح مراحل اجرای برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: در مرحله بعد، هر یک از معاونت‌ها باید متناسب با مأموریت و مسئولیت‌های خود، راهبردها، برنامه‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی را تدوین کنند تا در کنار راهبردهای کلان دانشگاه، ساختار نهایی برنامه راهبردی تکمیل شود.

وی افزود: برای این منظور، جلسات مستقل کارگروه‌های تخصصی برگزار خواهد شد و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اعضای هیئت علمی و مدیران در هر حوزه به صورت تخصصی بررسی می‌شود. این پیشنهادها پس از جمع‌بندی در کارگروه‌ها، مبنای تدوین برنامه‌های معاونت‌های مختلف قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نقش مدیران اجرایی در این فرآیند گفت: در برخی موضوعات، مدیران مرتبط نیز به جلسات کارگروه‌ها دعوت خواهند شد؛ چرا که اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده بر عهده معاونت‌ها و مدیران اجرایی است و لازم است از همان مرحله تدوین برنامه در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این فرآیند، تدوین برنامه‌ای واقع‌بینانه، قابل اجرا و مبتنی بر مشارکت همه ارکان دانشگاه است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای امروز، مسیر توسعه آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به‌صورت هدفمند ترسیم شود.

دکتر قره‌پتیان در پایان با دعوت از اعضای شورای راهبردی برای ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، تأکید کرد: موفقیت این برنامه در گرو مشارکت فعال همه بخش‌های دانشگاه و بهره‌گیری از نظرات تخصصی اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان خواهد بود.