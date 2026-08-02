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برای تکمیل میدان بسیج شهرضا ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت میدان بسیج شهرضا از سال ۹۸ آغاز و سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان و امسال ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سالانه برای تکمیل میدان بسیج شهرضا لحاظ شد.
حبیب قاسمی افزود: با توجه به بستانکاری ۲۰۰ میلیارد تومانی پیمانکار، ۲۸۰ میلیارد تومان دیگر از محل ماده ۵۶ و اوراق قرضه به این طرح اختصاص یافت.
وی گفت: در حال حاضر این طرح ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار بود تا آخر خرداد به بهره برداری برسد که شرایط جنگی و بعضی معارضات محلی مانع این کار شد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای این طرح نقاط حادثهخیز تقاطع بزرگراه اصفهان – شیراز با محور شهرضا – دهاقان را حذف و رفت و آمد بین شهرضا، دهاقان و مبارکه را تسهیل میکند.