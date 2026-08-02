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از ابتدای سال تاکنون ۱۲هزار و ۱۰۰ تُن گوشت سفید در واحدهای پرورش طیور هرمزگان تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: این حجم از تولید با ۷ میلیون و ۱۵۴ هزار قطعه جوجهریزی در ۲۲۶ واحد تولیدی تامین شد.
محمد قریشی افزود: پایش مستمر همه مراحل پرورش و رعایت دقیق ضوابط فنی و بهداشتی در این واحدها، زمینهساز دستیابی تولید با کیفیت مطلوب بوده است.
وی گفت: حمایت از تولید، افزایش بهره وری و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان به عنوان اولویتهای اصلی با جدیت دنبال میشود.
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