مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: صاحب یک نانوایی در رشت به دلیل تخلف کم فروشی، با حکم قضایی، به ۶ ماه تعطیلی واحد صنفی و ۶ ماه تعلیق پروانه کسبش محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: با دریافت گزارش‌های مردمی و بازرسی ماموران تعزیرات حکومتی گیلان، صاحب یک نانوایی در رشت به دلیل تخلف کم فروشی، با حکم قضایی، به ۶ ماه تعطیلی واحد صنفی و ۶ ماه تعلیق پروانه کسبش محکوم شد.

وی از نصب پارچه‌ای برای اعلام تخلف و جریمه تعیین شده بر درب این نانوایی به مدت ۲ ماه خبر داد و افزود: این مجازات ها، عزم جدی تعزیرات حکومتی گیلان در برخورد با متخلفان عرضه کالا و خدمات در جامعه و تضییع‌کنندگان حقوق مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با تأکید بر تداوم نظارت بر واحد‌های صنفی به ویژه نانوایی‌ها به عنوان یکی از حساسترین مراکز تأمین کالای اساسی مردم، گفت: کم‌فروشی، گران‌فروشی و هرگونه تخلف در عرضه نان، به دلیل تأثیر مستقیم بر سفره مردم، از تخلفات درجه یک محسوب شده و با متخلفان در این حوزه به شدت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

امینی از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف در واحد‌های صنفی به ویژه نانوایی‌ها را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به این موارد رسیدگی شود.