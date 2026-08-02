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مسئول پایگاه های درمانی کاظمین در عملیات بهداشتی، درمانی و امدادی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از ارائه ۲۹ هزار و ۶۵۷ خدمت درمانی به زائران اربعین در دو درمانگاه این جمعیت در شهر کاظمین از ابتدای اجرای طرح تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول پایگاه های درمانی کاظمین در عملیات بهداشتی، درمانی و امدادی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به خدماترسانی شبانهروزی کادر درمان استان به زائران اربعین در کشور عراق گفت: تیم های درمانی مستقر در کاظمین از ابتدای آغاز طرح تاکنون، حجم گستردهای از خدمات پزشکی و دارویی را به زائران ارائه کردهاند.
لطیفی با تشریح عملکرد درمانگاه شماره یک جمعیت هلالاحمر خراسانجنوبی گفت: در این مرکز مجموعاً ۹ هزار و ۵۱۷ خدمت به ثبت رسیده که شامل ۳ هزار و ۳۶۰ ویزیت عمومی، هزار و ۲۵۲ مورد خدمات پرستاری، هزار و ۳۴ مورد ویزیت تخصصی و ۳ هزار و ۸۷۱ نسخه دارویی بوده است.
وی در خصوص خدمات درمانگاه شماره دو این جمعیت نیز افزود: در این مرکز نیز ۲۰ هزار و ۱۴۰ خدمت شامل ۸ هزار و ۸۰۱ ویزیت عمومی، ۲ هزار و ۸۱۲ مورد خدمات پرستاری و ۸ هزار و ۵۲۷ مورد نسخ دارویی به مراجعین ارائه شده است.
لطیفی با اشاره به اقدامات امدادی و انتقال بیماران افزود: علاوه بر خدمات مستقیم درمانی، کادر اعزامی استان موفق به انجام ۷ مورد انتقال بیماران در داخل شهر کاظمین و ۲ مورد انتقال به مرز شده اند تا روند درمان زائران نیازمند به مراقبتهای ویژه به نحو احسن انجام شود.