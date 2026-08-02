عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک راهکار علمی و تجربه‌شده برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی است، گفت: اجرای کامل این الگو با فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مقصودی گفت: اقتصاد مقاومتی به زبان ساده یعنی طراحی و اجرای یک الگوی اقتصادی بومی که در برابر تکانه‌های بیرونی، به‌ویژه تحریم‌ها، آسیب‌پذیری حداقلی داشته باشد. این الگو بر پایهٔ درون‌زایی، برون‌نگری، مردمی‌سازی، دانش‌بنیانی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی بنا می‌شود. در واقع، هدف این است که ظرفیت‌های داخلی را چنان فعال کنیم که فشار خارجی نه تنها ما را متوقف نکند، بلکه به فرصتی برای جهش تبدیل شود.

وی افزود: رشد اقتصادی در اقتصاد مقاومتی از چند مسیر کلیدی به دست می‌آید. نخست، وقتی تحریم‌ها عرضهٔ خارجی را محدود می‌کنند، تقاضای برآورده‌نشده، تولید داخل را صرفه‌پذیر می‌کند. این یعنی کارخانه‌های نیمه‌تعطیل فعال می‌شوند، اشتغال افزایش می‌یابد و زنجیرهٔ ارزش داخلی شکل می‌گیرد. دوم، با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان، ما از خام‌فروشی فاصله می‌گیریم و محصولاتی با فناوری بالا صادر می‌کنیم که درآمد ارزی پایدار ایجاد می‌کند. سوم، مردمی‌سازی اقتصاد از طریق تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک، سرمایه‌های خردِ سرگردان را به چرخهٔ تولید وارد می‌کند. این سه عامل، موتور رشد را حتی در شرایط تحریم روشن نگه می‌دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وقتی یک کشور در کالا‌های راهبردی مثل غذا، دارو، بنزین یا قطعات صنعتی به خودکفایی نسبی برسد، دیگر تحریم آن کالا تهدید محسوب نمی‌شود. از طرفی، اگر نظام مالی جایگزین مانند پیمان‌های پولی دوجانبه، رمزارز‌های ملی یا تهاتر کالا با کالا فعال شود، سوئیفت و کانال‌های دلاری قدرتشان را از دست می‌دهند. افزون بر این، وقتی اقتصاد به جای خام‌فروشی نفت، محصولات نهایی با فناوری بالا را از مسیر‌های غیرقابل‌تحریم صادر کند، عملاً تحریم دور زده نمی‌شود، بلکه اساساً هدف تحریم از میان می‌رود. این یعنی «خنثی‌سازی» و نه صرفاً دور زدن مقطعی.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: قطعاً. جهش تولید در صنایع پتروشیمی، فولاد و محصولات پلیمری در اوج تحریم‌ها، نمونه‌ای روشن است. ما امروز در برخی گرید‌های پتروشیمی نه‌تنها واردکننده نیستیم، بلکه صادرکنندهٔ جدی هستیم. در حوزهٔ دانش‌بنیان هم شرکت‌های زیادی تحریم‌های دارویی را با تولید مادهٔ اولیهٔ دارو‌های خاص بی‌اثر کردند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس عنوان کرد: تجربهٔ چند دهه تحریم نشان داد که معطل ماندن به امید رفع تحریم از بیرون، اقتصاد را فلج می‌کند. اما اقتصاد مقاومتی هم تاب‌آوری را بالا می‌برد و هم با فعال‌سازی ظرفیت‌های خفته، رشد درون‌زا می‌آفریند. به‌بیان دیگر، این الگو تضمین می‌کند که تحریم به جای یک مانعِ فلج‌کننده، به یک تلنگر برای اصلاح ساختاری و جهش تولید تبدیل شود. پس جملهٔ «اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی را در پی دارد و تحریم‌ها را خنثی می‌کند» یک شعار نیست، بلکه یک راهکار علمی و تجربه‌شده است.