به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان از آغاز فعالیت‌های تابستانه ۴۳ مرکز دارالقرآن کریم استان کرمان در قالب کلاس‌های آموزش روخوانی، روان خوانی، حفظ، تجوید، صوت و لحن و آموزش احکام در مراکز دارالقرآن‌های استان خبر داد.

محمد ابدالی تکلو گفت: دارالقرآن‌های شهرستان‌ها و مناطق استان فعالیت‌های فصل تابستان خود را با حضور پرشور دانش‌آموزانِ مشتاق برگزار کردند.

وی ضمن تأکید بر ترویج فعالیت‌های قرآنی در شهرستان‌ها و مناطق استان، بر ضرورت بهره‌وری بهینه از ایام فراغت با محوریت آموزه‌های دینی تأکید کرد و افزود: اشتیاق دانش‌آموزان در استقبال از این برنامه‌ها، گواهی بر اثربخشی این اقدامات در جذب و تربیت نسل پویاست.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: امروز مراکز دارالقرآن در سطح استان، با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته فعالیت خود را آغاز می‌کنند و هدف ما در این تابستان، تنها آموزشِ صرفِ آیات نیست؛ بلکه برانگیختنِ روحِ حقیقت‌جویی و تربیتِ حماسی دانش‌آموزان بر اساس مفاهیم کلام‌الله مجید است. ما به دنبال آن هستیم که نسل جدید، قرآنی فکر کنند و قرآنی عمل کنند.

تکلو با تأکید بر ضرورت تحول در برنامه‌های تابستانی افزود:در این مسیر، تلاش ما در استان کرمان بر این است که مراکز دارالقرآن به کانون‌های خیزش معنوی دانش‌آموزان تبدیل شوند که با بهره‌گیری از استادان برجسته و شیوه‌های نوینِ آموزشی، در کنارِ آموزشِ تخصصی قرائت و مفاهیم، روحیه مسئولیت‌پذیری، ایستادگی بر ارزش‌ها و اخلاقِ نبوی را در وجود دانش‌آموزان متبلور خواهیم کرد.