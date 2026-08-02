کشاورز عمده مالک نیشابوری، ۴هکتار زمین برای ساخت نیروگاه برق خورشیدی به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیشابور اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور گفت: نیکوکار خیراندیش آقای محمدی و خانواده شان، ۴ هکتار زمین را با موقعیت مکانی بسیار مناسب در حاشیه‌ کیلومتر ۱۰ جاده نیشابور - سبزوار، برای ساخت نیروگاه تولید برق خورشیدی ۳ مگاواتی، به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان اهدا کردند.

مهدی دونده افزود: ارزش این زمین بیش از ۱۶ میلیارد تومان است و میزان اعتبار دولتی که برای ساخت نیروگاه برق خورشیدی ۳ مگاواتی در نظر گرفته شده است، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در این زمین برای مدجویان تحت پوشش خود، نیروگاه تولید برق با صفحه های خورشیدی می سازد و سود ماهیانه آن به خانوار‌های مددجو تعلق می‌ گیرد.

دونده در خصوص سازوکار مشارکت مددجویان در ساخت این نیروگاه گفت: در واقع کمیته امداد این اعتبار مالی را به مددجویان خود وام می‌ دهد و این وام مستقیم و کامل برای احداث نیروگاه هزینه می‌ شود.

وی افزود: وقتی نیروگاه به مرحله تولید برق و کسب درآمد رسید، مددجو از روی درآمد آن، قسط های وام خود را می پردازد و هر ماه نیز مبلغی برای خودش باقی می‌ ماند و در نهایت وقتی کل مبلغ بدهی وام تسویه شد، تمام درآمد‌های ماهیانه آن صفحه خورشیدی، به عنوان یک درآمد پایدار، به مددجو تعلق خواهد داشت.

دونده ابراز امیدواری کرد: مراحل قانونی ساخت این نیروگاه هر چه سریعتر طی و موانع برطرف شود و این نیروگاه در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.